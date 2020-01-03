Стало известно, какие украинцам изменения уготовила Государственная налоговая служба Украины
Об этом пишет Знай.
Как известно, в Украине появилось новое приложение, которое значительно упростит жизнь не только предпринимателям, а и для большинства украинцев.
На сегодняшний день это приложение работает в тестовом режиме и каждый желающий может его протестировать.
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Новое приложение с названием "пРРОосто" даст возможность украинцам формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать смены, а также просматривать необходимые данные в режиме онлайн.
Новую программу от Государственной налоговой службы может попробовать и каждый украинец, правда, для этого нужно зарегистрироваться на портале Кабинета министров, а возможность эта будет доступна до 9 января.
"Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования", - подчеркнули в профильном ведомстве.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине в 2020 году могут взлететь вверх налоги. Все зависит от Верховной Рады, поскольку она должна утвердить закон о повышении размера прожиточного минимума.
При условии, что Рада поддержит этот документ, прожиточный минимум поднимется до 2123 гривен, а "минималка" - до 4723 гривен в месяц.
Соответственно, украинцы рискуют уже с первого января 2020 года платить налоги по-новому.
ФЛП на I группе упрощенной системы придется платить из кошелька по 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).
Что касается ФЛП II группы, то они будут платить по 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).
Для ФЛП III группы ситуация совершенно иная: размер единого налога будет зависеть от размера полученного дохода и системы, которую для себя в будущем выберет налогоплательщик. То есть, законодательство предусматривает 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на НДС, и 5% от общего дохода для тех, которые НДС не платят в казну государства.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
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