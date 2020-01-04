Стало відомо, коли в Україні можуть запустити другий рівень пенсійної системи

Про це в коментарі журналістам розповіла нардеп і голова профільного комітету Ради Галина Третьякова, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, запуск другого рівня пенсійної системи, який передбачає обов'язкові накопичувальні внески всіх працюючих громадян, може відбутися вже в березні 2020 року.

Третьякова додала, що ініціатором запуску цього рівня є президент Володимир Зеленський.

Суть програми полягає в наступному: кожен українець, який працює, має поповнювати особовий рахунок. При цьому накопичення до пенсії буде обов'язковою умовою.

«Ми намагаємося знайти джерело і ресурс для того, щоб запустити власності кожної людини його особисті накопичення. При цьому хочемо надати йому систему, при якій буде фактично обов'язкове накопичення до пенсії, коли людина відкладає на пенсію стільки, скільки хоче він, може бути і 0%, а роботодавець за свій рахунок доповідає формулі «скільки людина відкладає +1% від зарплати», озвучила вона нюанси.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні. Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Парламенту вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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