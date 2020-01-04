Стало известно, когда в Украине могут запустить второй уровень пенсионной системы

Об этом в комментарии журналистам рассказала нардеп и глава профильного комитета Рады Галина Третьякова, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, запуск второго уровня пенсионной системы, который предусматривает обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, может произойти уже в марте 2020 года.

Третьякова добавила, что инициатором запуска этого уровня является президент Владимир Зеленский.

Суть программы состоит в следующем: каждый украинец, который работает, должен пополнять лицевой счет. При этом накопление к пенсии будет обязательным условием.

«Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле «сколько откладывает человек +1% от зарплаты», — озвучила она нюансы.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине. О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Парламента уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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