З'явилися подробиці запуску другого рівня пенсійної системи в Україні

Про це пише Знай.

У тому випадку, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

У законопроекті № 2683 «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпеченні», який був перед Новим роком зареєстрований у Парламенті, сказано, що буде встановлено обов'язкова участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на рівних засадах.

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

Учаснику системи потрібно буде вибрати собі пенсійний портфель авторизованої компанії за управління активами Пенсійного казначейства або уповноважений недержавний пенсійний фонд. Всі дії будуть проводитися в електронному кабінеті учасника системи на сайті Центрального адміністратора або ж українцям необхідно подати заяву встановленого зразка до органу Центрального адміністратора.

В документі прописано, що учасники системи будуть мати право на одержання кошти пенсійних накопичень одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії