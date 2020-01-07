З'явилися подробиці запуску другого рівня пенсійної системи в Україні

Про це пише Знай.

У тому випадку, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

пенсия, деньги выплаты

У законопроекті  № 2683 «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпеченні», який був перед Новим роком зареєстрований у Парламенті, сказано, що буде встановлено обов'язкова участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на рівних засадах.

Популярні новини зараз

Брежнєва зважилася на пластику через молоду "коханку" Меладзе: "Віра, навіщо?"

Хвору на рак Заворотнюк спіткала нова біда: "лікарі роблять усе можливе..."

Ненавистница Ротару похвалилася, як відривається напередодні весілля: «Молодий наречений залишився...»

Кіркорова помітили на острові з м'язистим красенем: «Ах, яке ж добрий ранок після такого...»
Показати ще

В документі прописано, що в цьому разі роботодавці будуть платити 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть платити внески в розмірі 1% від заробітної плати. При бажанні працівник може самостійно збільшити розмір своїх внесків.

Роботодавець, у свою чергу, зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

Учаснику системи потрібно буде вибрати собі пенсійний портфель авторизованої компанії за управління активами Пенсійного казначейства або уповноважений недержавний пенсійний фонд. Всі дії будуть проводитися в електронному кабінеті учасника системи на сайті Центрального адміністратора або ж українцям необхідно подати заяву встановленого зразка до органу Центрального адміністратора.

В документі прописано, що учасники системи будуть мати право на одержання кошти пенсійних накопичень одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

субсидия, пенсия, тарифы, пенсия

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні. 

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії