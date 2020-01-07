Появились подробности запуска второго уровня пенсионной системы в Украине

Об этом пишет Знай.

В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В законопроекте № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который был перед Новым годом зарегистрирован в Парламенте, сказано, что будет установлено обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими пенсионного возраста и привлечения работодателей к уплате пенсионных взносов на равных началах.

В документе также прописано, что в этом случае работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. При желании работник может самостоятельно увеличить размер своих взносов.

Работодатель, в свою очередь, обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Участнику системы нужно будет выбрать себе пенсионный портфель авторизированной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Все действия будут проводиться в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора или же украинцам необходимо подать заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

В документе также прописано, что участники системы будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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