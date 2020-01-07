Пенсії в Україні підвищать вже в січні для деяких категорій одержувачів виплат

З січня 2020 підвищать пенсійні виплати для деяких категорій українців зміняться. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України, пише РБК-Україна.

Так, з-за зміни розміру мінімальної зарплати з 1 січня з 4173 до 4723 грн будуть перерассчитаны і держвиплати для непрацюючих пенсіонерів.

Таке підвищення передбачено для категорії пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Таким чином, розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи буде становити не менше 40% від зарплати. Тобто, у гривнях нова мінімальна пенсія становить 4723 грн без податків, а мінімальні виплати збільшаться на 220 грн до 1889,2 грн.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій згідно з новими показниками заробітної плати буде здійснено після звільнення з роботи або припинення ведення підприємницької діяльності.

Пенсіонерам, яким виповнюється в цьому році 65 років, пенсії перерахують після досягнення цього віку за наявності стажу.

Нагадаємо, що 1 грудня 2019 року було збільшено розмір прожиткового мининмума. З-за підвищення цього показника вже на початку наступного року буде проведено перерахунок пенсій, який торкнеться відразу 9,4 млн пільговиків.

Як підкреслили в Пенсійному фонді, розмір пенсій збільшиться для 5,8 млн осіб.

зокрема, розмір мінімальної пенсії виросте з 1564 до 1638 грн. При цьому збільшення не можна назвати істотним, оскільки більшість пенсіонерів отримають лише на 100 гривень більше.

Серед всіх є 18 тисяч "щасливчиків", у яких серйозно зростуть пенсії. Вже з 1 січня 2020 року вони будуть отримувати на 700 гривень більше.

У цілому, середня сума підвищення пенсій складе трохи більше 41 грн.

Також варто нагадати, що з'явилися подробиці запуску другого рівня пенсійної системи в Україні. У тому випадку, якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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