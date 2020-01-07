Пенсии в Украине повысят уже в январе для некоторых категорий получателей выплат

С января 2020 повысят пенсионные выплаты для некоторых категорий украинцев изменятся. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины, пишет РБК-Украина.

Так, из-за изменения размера минимальной зарплаты с 1 января с 4173 до 4723 грн будут перерассчитаны и госвыплаты для неработающих пенсионеров.

Такое повышение предусмотрено для категории пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Таким образом, размер минимальной пенсии для пенсионеров с большим стажем работы будет составлять не менее 40% от зарплаты. То есть, в гривнах новая минимальная пенсия составляет 4723 грн без налогов, а минимальные выплаты увеличатся на 220 грн до 1889,2 грн.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий согласно с новыми показателями заработной платы будет осуществлен после увольнения с работы или прекращения ведения предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которым исполняется в этом году 65 лет, пенсии пересчитают после достижения этого возраста при наличии стажа.

Напомним, что 1 декабря 2019 года был увеличен размер прожиточного мининмума. Из-за повышения этого показателя уже в начале следующего года будет произведен перерасчет пенсий, который затронет сразу 9,4 млн льготников.

Как подчеркнули в Пенсионном фонде, размер пенсий увеличится для 5,8 млн человек.

В частности, размер минимальной пенсии вырастет с 1564 до 1638 грн. При этом увеличение нельзя назвать существенным, поскольку большинство пенсионеров получат лишь на 100 гривен больше.

Среди всех есть 18 тысяч "счастливчиков", у которых серьезно вырастут пенсии. Уже с 1 января 2020 года они будут получать на 700 гривен больше.

В целом, средняя сумма повышения пенсий составит чуть более 41 грн.

Также стоит напомнить, что появились подробности запуска второго уровня пенсионной системы в Украине. В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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