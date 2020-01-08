Стало відомо, як тепер українці будуть платити за газ

Про це пише Знай.

Як відомо, з 1 січня 2020 року в Україні будуть діяти відразу два тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів.

Перший з них це страхова ціна, яка складе близько 7-8 грн за кубометр залежно від українського регіону, а другий – ринкова вартість.

В залежності від регіону газ буде доставлятися за різними цінами, через що і була введена абонлата за блакитне паливо.

Очікується, що традиційно більше за транзит платять мешканці Миколаєва, Вінниці та Рівного, а найнижчі тарифи будуть у Києві та Кременчуці. Орієнтовно, середньостатистична сім'я за новими тарифами з урахуванням ціни в 8 грн/куб заплатить:

За плиту:

Було: 68,3 грн (у 2019)

Буде: 79,2 грн (у 2020 )

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн (у 2019)

Буде: 252 грн (у 2020).

Варто відзначити, що страхова ціна буде діяти до кінця поточного опалювального сезону. А вартість блакитного палива у січні буде на 12% менше, якщо порівнювати з 2019 роком.

"З 1 січня 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року", – поінформували в "Нафтогазі".

Раніше ми повідомляли про те, що українці будуть більше платити за газ після Нового року. Після 1 січня прості споживачі будуть отримувати відразу дві платіжки за блакитне паливо.

тобто, побутовим споживачам встановлюють абонплату за використання інфраструктури, через яку постачають газ населенню.

Повідомляється, що тариф для кожної сім'ї буде розраховуватися індивідуально. Для розрахунку будуть брати середньомісячне споживання газу в кубометра і множити на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, будуть сплачувати абонплату в розмірі 16 гривень.

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