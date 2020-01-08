Стало известно, как теперь украинцы будут платить за газ

Об этом пишет Знай.

Как известно, с 1 января 2020 года в Украине будут действовать сразу два тарифа на голубое топливо для бытовых потребителей.

Первый из них это страховая цена, которая составит около 7-8 грн за кубометр в зависимости от украинского региона, а второй – рыночная стоимость.

В зависимости от региона газ будет доставляться по разным ценам, из-за чего и была введена абонлата за голубое топливо.

Ожидается, что традиционно больше за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ровно, а самые низкие тарифы будут в Киеве и Кременчуге. Ориентировочно, среднестатистическая семья за новыми тарифами с учетом цены в 8 грн/куб заплатит:

За плиту:

Было: 68,3 грн (в 2019-м)

Будет: 79,2 грн (2020 м)

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м)

Будет: 252 грн (2020 м).

Стоит отметить, что страховая цена будет действовать до конца текущего отопительного сезона. А стоимость голубого топлива в январе будет на 12% меньше, если сравнивать с 2019 годом.

"С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – проинформировали в "Нафтогазе".

Ранее мы сообщали о том, что украинцы будут больше платить за газ после Нового года. После 1 января простые потребители будут получать сразу две платежки за голубое топливо.

То есть, бытовым потребителям устанавливают абонплату за использование инфраструктуры, через которую населению поставляют газ.

Сообщается, что тариф для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально. Для расчета будут брать среднемесячное потребление газа в кубометра и умножать на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, будут платить абонплату в размере 16 гривен.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.