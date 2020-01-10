Деяким пенсіонерам зменшили розмір виплат незважаючи на те, що після 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

Про це інформує видання Пенсійний кур'єр в Facebook, передає Politeka.net.

Для роз'яснення пенсіонерам рекомендують звернутися у відділення ПФУ, але зменшення виплат може мати і "законнt" підгрунтя.

Зокрема, "удар" по пенсіях відчують ті громадяни, які працюють або здійснюють підприємницьку діяльність. Справа в тому, що в разі працевлаштування українця перерахунок з урахуванням нового прожиткового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законом не передбачено.

У час призначення або перерахунку пенсії громадянину під особистий підпис повідомляють про його обов'язки у разі працевлаштування надати дані про це до органів ПФУ. Таке ж попередження міститься в пенсійному посвідченні.

За умови, якщо пільговик не проінформує про такі зміни, а ПФУ стане про них відомо під час звірки з державними реєстрами, то стосовно таких громадян будуть введені санкції, а їх виплати зменшаться.

Більш того, на розмір виплат можуть вплинути помилки, які були допущені при наданні документів. Якщо є якісь неточності в трудовій книжці або у довідках про стаж, то система може зарахувати їх, і це може відбитися на майбутній пенсії.

Раніше ми повідомляли про те, що в оточенні президента проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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