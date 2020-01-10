Некоторым пенсионерам уменьшили размер выплат несмотря на то, что после 1 января в Украине вырос прожиточный минимум и минимальная пенсия

Об этом информирует издание Пенсионный курьер в Facebook, передает Politeka.net.

Для разъяснения пенсионерам рекомендуют обратиться в отделение ПФУ, но уменьшение выплат может иметь и "законную" подоплеку.

В частности, "удар" по пенсиям ощутят те граждане, которые работают или осуществляют предпринимательскую деятельность. Дело в том, что в случае трудоустройства украинца перерасчет с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законом не предусмотрен.

Во время назначения или перерасчета пенсии гражданину под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы ПФУ. Такое же предупреждение содержится в пенсионном удостоверении.

При условии, если льготник не проинформирует о таких изменениях, а ПФУ станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, то в отношении таких граждан будут введены санкции, а их выплаты уменьшатся.

Более того, на размер выплат могут повлиять ошибки, которые были допущены при предоставлении документов. Если есть какие-либо неточности в трудовой книжке или справках о стаже, то система может засчитать их, и это может отразиться на будущей пенсии.

Ранее мы сообщали о том, что в окружении президента проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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