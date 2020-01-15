Стало відомо, чому українські пенсіонери можуть залишитися без виплат

Про це пише Знай.

Як відомо, без виплат можуть залишитися ті пенсіонери, які продовжують працювати.

Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на пенсію, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років, а сама Україна входить в топ-15 країн з найгіршою демографічною ситуацією.

У відомстві також нагадали, що без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які працюють неофіційно і приховують свої доходи за умови, що працюють за кордоном.

"Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, буде щорічно скорочуватися. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше", – стверджує експерт Лідія Ткаченко, аналізуючи ситуацію з Пенсійним фондом.

Варто відзначити, що через українців, які працюють неофіційно і приховують доходи, спостерігається великий дефіцит у ПФУ.

Раніше ми повідомляли про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії