Стало известно, почему украинские пенсионеры могут остаться без выплат

Об этом пишет Знай.

Как известно, без выплат могут остаться те пенсионеры, которые продолжают еще работать.

Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на пенсию, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 годов.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет, а сама Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией.

В ведомстве также напомнили, что без выплат рискуют остаться те граждане, которые работают неофициально и скрывают свои доходы при условии, что трудятся за границей.

"Поменялась структура занятости. Можно утверждать, что стаж тех, кто выходит на пенсию, будет сокращаться ежегодно. Тут целая совокупность факторов – с 2004-го начали учитывать только тот стаж, за который работодатели платили взносы. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5-6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее", – утверждает эксперт Лидия Ткаченко, анализируя ситуацию с Пенсионным фондом.

Стоит отметить, что из-за украинцев, которые неофициально работают и скрывают доходы, наблюдается большой дефицит в ПФУ.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - добавила соратница президента.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях