Українцям радять починати вже зараз збирати кошти на безтурботну пенсію

Таку думку озвучила голова Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальникова, передає Сьогодні.

Як відомо, виплати від держави для багатьох українців є єдиним способом вижити, але з кожним роком в ПФУ збільшується дефіцит, через що громадяни ризикують і зовсім залишитися без грошей.

Незабаром Верховна Рада повинна затвердити нову пенсійну реформу, яка передбачає додаткові відрахування із зарплат.

Але українцям вже зараз рекомендують забезпечити безбідне існування на пенсії, адже громадянам доведеться жити в старості тільки на 20% від поточної зарплати.

"Якщо не відкладати собі на другу пенсію, то пенсія від держави через 20 років (з 2040 року) в кращому випадку складе всього 20% від вашого заробітку. Це означає, що при заробітній платі, наприклад, в 10 000 гривень вам доведеться жити на пенсії на 2000 гривень. Це – результати дослідження, що ґрунтуються на прогнозі Світового банку для України. І це найоптимістичніший варіант", - стверджує Сальникова.

Вона також зазначила, що з кожним роком демографічна ситуація в Україні тільки посилюється, і виплати пенсіонерам стають непідйомним вантажем.

За словами Сальникової, 13 млн українців, які працюють, сплачують внески, з яких пенсії необхідно виплатити 11,5 млн пільговикам.

"Це непідйомний тягар. І демографічна ситуація тільки погіршується. З подібною проблемою зіткнулася не тільки Україна. Зростання тривалості життя і зменшення народжуваності – загальна тенденція у всіх розвинених країнах світу. Тому сподіватися на державну пенсію із солідарної системи недалекоглядно, а накопичувати власними силами – дуже актуально", - резюмувала глава Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів.

Також ми повідомляли про те, що українцям можуть платити компенсацію в разі затримки зарплат чи пенсій. Незабаром законопроект має розглянути Верховна Рада.

Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.

Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.