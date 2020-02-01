Украинцам советуют начинать уже сейчас копить средства на беззаботную пенсию

Подобное мнение озвучила глава Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова, передает Сегодня.

Как известно, выплаты от государства для многих украинцев являются единственным способом выжить, но с каждым годом в ПФУ увеличивается дефицит, из-за чего граждане рискуют и вовсе остаться без денег.

В скором времени Верховная Рада должна утвердить новую пенсионную реформу, которая предусматривает дополнительные отчисления с зарплат.

Но украинцам уже сейчас рекомендуют обеспечить безбедное существование на пенсии, ведь гражданам придется жить в старости только на 20% от текущей зарплаты.

"Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант", - утверждает Сальникова.

Она также отметила, что с каждым годом демографическая ситуация в Украине только усугубляется, и выплаты пенсионерам становятся неподъемным грузом.

По словам Сальниковой, 13 млн работающих украинцев платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн льготникам.

"Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально", - резюмировала глава Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Также мы сообщали о том, что украинцам могут платить компенсацию в случае задержки зарплат или пенсий. Вскоре законопроект дожен рассмотреть Верховная Рада.

Для того, чтобы устранить коррупционные риски был установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, в него входят пенсии, зарплаты, соцвыплаты, стипендии и суммы индексации денежных доходов граждан.

Каким образом будут осуществляться выплаты, пока неизвестно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.