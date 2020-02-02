Українців, які отримують виплати від держави, чекає перевірка

За результатами перевірки пенсіонерів можуть позбавити виплат, у разі якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном; у разі смерті пенсіонера; у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд.

Раніше ми повідомляли, у рамках підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 в Україні зросте максимальна пенсія - на 740 гривень і становитиме 17 120 гривень. У той же час збільшиться мінімальна пенсія - на 74 гривні і становитиме 1 712 гривень.

Тим не менше, експерти радять українцям відкладати на другу пенсію. За прогнозами голови Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяни Сальникової, років через двадцять пенсія складе близько 20 відсотків від заробітку.

"Це означає, що при заробітній платі, наприклад, в 10 000 гривень вам доведеться жити на пенсії на 2000 гривень. Це – результати дослідження, що ґрунтуються на прогнозі Світового банку для України. І це найоптимістичніший варіант", - повідомила Сальникова і порекомендувала заради безбідного існування в старості забезпечити себе додатковою пенсією, відкладаючи кошти вже зараз.

Вона також зазначила, що з кожним роком демографічна ситуація в Україні тільки посилюється, і виплати пенсіонерам все більш важче здійснювати.

З приводу другої пенсії, уряд планує ввести в Україні накопичувальний рівень: з доходів українців будуть забирати певний відсоток, який в майбутньому дозволить отримувати цю другу пенсію.

Відповідно до законопроекту, роботодавці будуть відраховувати на користь працівника 2% від зарплати, а працюючі українці заплатять 1%.

Деякі експерти стверджують, що подібна система не спрацює. Так, експерт Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська підрахувала, що українцям з низькою зарплатою за 10 років реально накопичити не більше 1000 доларів.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.