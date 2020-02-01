В Украине максимальная пенсия с 1 июля 2020 года увеличится

Об этом говорится в принятом бюджете Пенсионного фонда.

Согласно документу, самая высокая пенсия в Украине вырастет на 740 грн и достигнет 17 тысяч 120 грн.

Также на 74 грн повысят и минимальную выплату (до 1712 грн). Перерасчет произойдет в рамках планового повышения прожиточного минимума.

Отметим, помимо этого вместе с повышением минималки до 4723 грн с 1 января выросла выплата для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере от 40% минималки – 1889,2 грн.

Напомним, в скором времени Верховная Рада должна утвердить новую пенсионную реформу, которая предусматривает дополнительные отчисления с зарплат.

Но украинцам уже сейчас рекомендуют обеспечить безбедное существование на пенсии, ведь гражданам придется жить в старости только на 20% от текущей зарплаты.

"Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант", - утверждает глава Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

Она также отметила, что с каждым годом демографическая ситуация в Украине только усугубляется, и выплаты пенсионерам становятся неподъемным грузом.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.