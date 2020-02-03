Стало відомо, на які зміни можуть очікувати українські пенсіонери

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

У відомстві підкреслили, що в 2020 році планують кілька разів підвищити максимальну пенсію, а її розмір буде складати майже 18 тисяч гривень.

"Так, з січня розмір максимальної пенсії складе 16 тисяч 380 гривень. З 1 липня 2020 року максимальна пенсія підвищиться до 17 тисяч 120 гривень. А з 1 грудня 2020 року розмір максимальної пенсії буде дорівнює 17 тисяч 690 гривень", - сказано в повідомленні прес-служби міністерства.

Що стосується мінімальної пенсії, то з 1 січня 2020 року вона становить 1638 гривень. Також у поточному році передбачені відразу два підвищення: з 1 липня до 1712 гривень, з 1 грудня - до 1769 гривень.

Більш того, державним бюджетом передбачено підвищення пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, а також людям з інвалідністю (для I групи - на 235,8 гривні, ІІ групи – на 209,6 грн, III групи – на 189,95 грн).

Раніше ми розповідали про те, що Україну чекає катастрофа з пенсіями. Так як з кожним роком в Україні кількість пенсіонерів збільшується, то з часом брак робочих рук буде зростати.

Це пов'язано з тим, що людей, які народилися в 90-х і 2000-х роках в півтора рази менше, ніж людей старшого покоління, Це означає у майбутньому країну чекає катастрофічна ситуація з пенсіями.

Таким чином, до 2050 року українців стане менше на 28%, а частка українців старше 60 становитиме 32%. Все це несе в собі серйозні виклики для ринку праці, пенсійної системи, медицини та інфраструктури.

Все йде до того, що до того часу пенсії просто нічим буде платити і пільговики ризикують залишитися без своїх виплат від держави.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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