Стало известно, на какие изменения могут ожидать украинские пенсионеры

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году планируют несколько раз повысить максимальную пенсию, а ее размер будет составлять почти 18 тысяч гривен.

"Так, с января размер максимальной пенсии составит 16 тысяч 380 гривен. С 1 июля 2020 года максимальная пенсия повысится до 17 тысяч 120 гривен. А с 1 декабря 2020 года размер максимальной пенсии будет равен 17 тысячам 690 гривнам", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Что касается минимальной пенсии, то с 1 января 2020 года она составляет 1638 гривен. Также в текущем году предусмотрены сразу два повышения: с 1 июля до 1712 гривен, с 1 декабря - до 1769 гривен.

Более того, государственным бюджетом предусмотрено повышение пенсий участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, других ядерных аварий и испытаний, военных учений с применением ядерного оружия, а также людям с инвалидностью (для I группы - на 235,8 гривны, II группы – на 209,6 грн, III группы – на 189,95 грн).

Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.

Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

Все идет к тому, что к тому времени пенсии попросту нечем будет платить и льготники рискуют остаться без своих выплат от государства.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.