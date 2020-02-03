Розміри соцдопомоги переглянуть, а також розширять категорії осіб, які можуть розраховувати на виплати

Про це пише портал 24.

В законопроекті №2494 сказано, що на соціальну допомогу зможуть претендувати діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, і самотні особи, які досягли 80 років. Але наймасштабніші зміни відчують на собі малозабезпечені сім'ї.

Ключова зміна, прописана в документі - зміна порядку визначення середньомісячного доходу сім'ї, який повинен додатково затвердити Кабінет Міністрів протягом шести місяців.

"На сьогодні нового порядку немає, тому не можна говорити про збільшення або зменшення реального розміру допомоги і спрощення або навпаки ускладненні отримання такої допомоги. Також Кабінетом Міністрів будуть визначені можливі доплати, а також порядок перевірки майнового стану", - пояснив юрист Роман Кобець.

Як відомо, на сьогоднішній день малозабезпеченим сім'ям нараховується за формулою "прожитковий мінімум для сім'ї мінус середньомісячний сукупний дохід сім'ї".

Законодавством також передбачено збільшення виплат на дітей. Що стосується максимального розміру допомоги на сім'ю, то воно не може перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї.

Українські сім'ї також ризикують залишитися без соціальних виплат при умовах, якщо:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються, крім певних поважних причин (догляд за дітьми та особами, які досягли 80-річного віку і т. д.)

сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом року перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму;

у власності або володінні є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Більше того, з'явиться нова категорія — непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпеченої сім'ї.

Це можуть бути безробітні випускники вузів, домогосподарки, люди передпенсійного віку, яким часто буває важко знайти роботу та інші особи, які за рекомендацією центру зайнятості хотіли б зайнятися підприємництвом.

Головна умова – вони повинні перебувати на обліку в центрі зайнятості, де і буде вирішуватися питання про надання їм соціальної допомоги.

Максимальний розмір допомоги на сім'ю так само не зможе перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислюється в порядку, визначеному урядом. Під час надання допомоги проводиться перевірка майнового стану сім'ї. Зміни, які були внесені в закон, офіційно вступлять в силу вже з 1 липня 2020 року.

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