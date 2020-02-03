Размеры соцпомощи пересмотрят, а также расширят категории лиц, которые могут рассчитывать на выплаты

Об этом пишет портал 24.

В законопроекте №2494 сказано, что на социальную помощь смогут претендовать дети, находящиеся под опекой или попечительством, и одинокие лица, достигшие 80 лет. Но самые масштабные изменения ощутят на себе малообеспеченные семьи.

Ключевое изменение, прописанное в документе - изменение порядка определения среднемесячного дохода семьи, который должен дополнительно утвердить Кабинет Министров в течение шести месяцев.

"На сегодня нового порядка нет, поэтому нельзя говорить об увеличении или уменьшении реального размера помощи и упрощении или наоборот осложнении получения такой помощи. Также Кабинетом Министров будут определены возможные доплаты, а также порядок проверки имущественного положения", - объяснил юрист Роман Кобец.

Как известно, на сегодняшний день малообеспеченным семьям начисляется по формуле "прожиточный минимум для семьи минус среднемесячный совокупный доход семьи". Законодательством также предусмотрено увеличение выплат на детей. Что касается максимального размера пособия на семью, то оно не может превышать прожиточный минимум для семьи.

Украинские семьи также рискуют остаться без социальных выплат при условиях, если:

трудоспособные члены малообеспеченной семьи не работают, не служат, не учатся, кроме определенных уважительных причин (уход за детьми и лицами, достигшими 80-летнего возраста и т.д.)

семья имеет дополнительные источники для существования, а также кто-нибудь из ее состава в течение года перед обращением за предоставлением государственной социальной помощи осуществил покупку или оплатил услуги на сумму, которая на время обращения превышает 10-кратную величину прожиточного минимума;

в собственности или владении есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма).

Более того, появится новая категория — неработающие трудоспособные лица из числа членов малообеспеченной семьи.

Это могут быть безработные выпускники вузов, домохозяйки, люди предпенсионного возраста, которым часто бывает трудно найти работу и другие лица, которые по рекомендации центра занятости хотели бы заняться предпринимательством.

Главное условие – они должны состоять на учете в центре занятости, где и будет решаться вопрос о выделении им социальной помощи.

Максимальный размер пособия на семью так же не сможет превышать прожиточный минимум для семьи. При этом среднемесячный совокупный доход семьи исчисляется в порядке, определенном правительством. Во время оказания помощи проводится проверка имущественного положения семьи. Изменения, которые были внесены в закон, официально вступят в силу уже с 1 июля 2020 года.

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