Українцям з наступного місяця обіцяють підвищити розмір виплат, які видаються у зв'язку з відсутністю роботи

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, передає «Gazeta.ua».

«Зростання витрат на активні програми сприяння зайнятості в 2020 році будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення можливостей для працевлаштування, а також зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили», - зазначила вона.

Передбачається, що мінімум 1800 грн отримуватимуть українці, яким виплати призначаються у зв'язку з обліком заробітної плати і страхового стажу. Якщо це не буде зроблено, то безробітний буде отримувати 650 гривень.

Уточнюється, що виплат у 2020 році пропонується виділити 15,8 млрд гривень.

Як повідомлялося раніше, розміри соцдопомоги переглянуть, а також розширять категорії осіб, які можуть розраховувати на виплати.

В законопроєкті №2494 сказано, що на соціальну допомогу зможуть претендувати діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, і самотні особи, які досягли 80 років. Але наймасштабніші зміни відчують на собі малозабезпечені сім'ї.

Ключова зміна, прописана в документі - зміна порядку визначення середньомісячного доходу сім'ї, який повинен додатково затвердити Кабінет Міністрів протягом шести місяців.

"На сьогодні нового порядку немає, тому не можна говорити про збільшення або зменшення реального розміру допомоги і спрощення або навпаки ускладненні отримання такої допомоги. Також Кабінетом Міністрів будуть визначені можливі доплати, а також порядок перевірки майнового стану", - пояснив юрист Роман Кобець.

Нагадаємо, українцям обіцяють, що виходити на пенсію можна буде раніше.

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