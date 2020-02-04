Стало відомо, на які надбавки можуть розраховувати українські пенсіонери

Про це пише Знай.

Як відомо, на сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1638 гривень, а до кінця 2020 року вона зросте до 1769 гривень.

Але цих грошей недостатньо пенсіонерам для нормального існування.

На початку року президент Володимир Зеленський анонсував активне зростання пенсій і розповів, що деякі пільговики можуть розраховувати на істотні надбавки до виплат.

В ефірі українського телеканалу глава держави заявив, що Україна не зможе відразу всім підняти пенсії, але деякі пільговики отримають надбавки в розмірі від 400 до 1100 гривень.

"Спочатку ми готові сильно підвищити пенсії – всім відразу не зможемо, тому що 12 мільйонів пенсіонерів – на суму від 400 до 1100 гривень пенсіонерам старше 80. Ми на них виділимо 13 мільярдів в 2020 році. Потім ми будемо знижувати цей показник – 75 плюс, плюс 70 і далі", - стверджує президент в ефірі 1+1.

Таким чином, вікова планка для збільшень пенсій за віком буде знижуватися до 75, а далі і до 70 років. Тому в 2020 році на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери від 70-річного віку.

Раніше ми розповідали про те, що Україну чекає катастрофа з пенсіями. Так як з кожним роком в Україні кількість пенсіонерів збільшується, то з часом брак робочих рук буде зростати.

Це пов'язано з тим, що людей, які народилися в 90-х і 2000-х роках в півтора рази менше, ніж людей старшого покоління, Це означає у майбутньому країну чекає катастрофічна ситуація з пенсіями.

Таким чином, до 2050 року українців стане менше на 28%, а частка українців старше 60 становитиме 32%. Все це несе в собі серйозні виклики для ринку праці, пенсійної системи, медицини та інфраструктури.

Все йде до того, що до того часу пенсії просто нічим буде платити і пільговики ризикують залишитися без своїх виплат від держави.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.