Стало известно, на какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры
Об этом пишет Знай.
Как известно, на сегодняшний день размер минимальной пенсии в Украине составляет 1638 гривен, а к концу 2020 года она вырастет до 1769 гривен.
Но этих денег недостаточно пенсионерам для нормального существования.
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В начале года президент Владимир Зеленский анонсировал активный рост пенсий и рассказал, что некоторые льготники могут рассчитывать на существенные надбавки к выплатам.
В эфире украинского телеканала глава государства заявил, что Украина не сможет сразу всем поднять пенсии, но некоторые льготники получат надбавки в размере от 400 до 1100 гривен.
"Сначала мы готовы сильно повысить пенсии – всем сразу не сможем, потому что 12 миллионов пенсионеров – на сумму от 400 до 1100 гривен пенсионерам старше 80. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году. Затем мы будем снижать этот показатель – 75 плюс, 70 плюс и дальше", - утверждает президент в эфире 1+1.
Таким образом, возрастная планка для прибавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75, а далее и до 70 лет. Поэтому в 2020 году на повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры от 70-летнего возраста.
Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.
Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.
Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.
Все идет к тому, что к тому времени пенсии попросту нечем будет платить и льготники рискуют остаться без своих выплат от государства.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.
Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.