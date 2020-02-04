Стало известно, на какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры

Об этом пишет Знай.

Как известно, на сегодняшний день размер минимальной пенсии в Украине составляет 1638 гривен, а к концу 2020 года она вырастет до 1769 гривен.

Но этих денег недостаточно пенсионерам для нормального существования.

В начале года президент Владимир Зеленский анонсировал активный рост пенсий и рассказал, что некоторые льготники могут рассчитывать на существенные надбавки к выплатам.

В эфире украинского телеканала глава государства заявил, что Украина не сможет сразу всем поднять пенсии, но некоторые льготники получат надбавки в размере от 400 до 1100 гривен.

"Сначала мы готовы сильно повысить пенсии – всем сразу не сможем, потому что 12 миллионов пенсионеров – на сумму от 400 до 1100 гривен пенсионерам старше 80. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году. Затем мы будем снижать этот показатель – 75 плюс, 70 плюс и дальше", - утверждает президент в эфире 1+1.

Таким образом, возрастная планка для прибавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75, а далее и до 70 лет. Поэтому в 2020 году на повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры от 70-летнего возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что Украину ожидает катастрофа с пенсиями. Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти.

Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

Все идет к тому, что к тому времени пенсии попросту нечем будет платить и льготники рискуют остаться без своих выплат от государства.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.