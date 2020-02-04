В уряді розглядають варіанти, як позбавитися від додаткової платіжки, яка викликала гнів у суспільстві

Про це повідомляє "Цензор.нет"



Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив, що уряд працює над створенням єдиної платіжки за транспортування газу і його споживання. Це пов'язано з тим, що додатковий рахунок викликав обурення споживачів.

«Регулятор у нас незалежний, він повинен забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз розробляється механізм, щоб не було окремих платіжок за транспортування і споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців», - сказав міністр.

В коментарях на сайті українці активно обговорюють слова міністра. Ряд користувачів зазначили, що "шарахання" уряду говорить лише про не дуже високому його підготовку.

"Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову", "Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает). Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков"



Ще ряд користувачів зазначили, що нічого нового українська влада не може придумати ще з часів уряду Азарова. Завжди винні "папередники".

Раніше ми писали, що кияни отримали нові платіжки за газ.

Як відомо, побутовим споживачам уже почали відправляти платіжки в новому форматі.

Тепер на руки вони будуть отримувати дві платіжки: за використаний газ і його доставку до будинку. При цьому з 1 січня 2020 року тарифи зросли на 46%, а з 1 липня ще подорожчають на 20%.

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