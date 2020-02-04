В правительстве рассматривают варианты, как избавиться от дополнительной платежки, которая вызвала гнев в обществе

Об этом сообщает "Цензор.нет"



Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире токшоу «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что правительство работает над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления. Это связано с тем, что дополнительный счет вызвал возмущение потребителей.

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас разрабатывается механизм, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», - сказал министр.

В комментариях на сайте украинцы активно обсуждают слова министра. Ряд пользователей отметили, что "шарахания" правительства говорит лишь о не очень высоком его уровне подготовки.

"Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову", "Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает). Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков"

Еще ряд пользователей отметили, что ничего нового украинская власть не может придумать еще со времен правительства Азарова. Всегда виноваты "папередники"

Ранее мы писали, что киевляне получили новые платежки за газ.

Как известно, бытовым потребителям уже начали отправлять платежки в новом формате.

Теперь на руки они будут получать две платежки: за использованный газ и за его доставку до дома. При этом с 1 января 2020 года тарифы выросли на 46%, а с 1 июля еще подорожают на 20%.

Напомним, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

Как сообщала Politeka, киевский таксист играл в покер, пока вез пассажира.

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