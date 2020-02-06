Зволікання з пенсійною реформою може призвести до того, що найближчим часом платити пенсії буде нічим, пише "Знай"

В Україні посилюються демографічні проблеми - нація старіє, дітей народжується все менше, а пенсіонерів стає більше. Така демографія створює суттєві фінансові загрози для людей середнього віку. Адже платити пенсії їм буде нікому, пише видання.

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Пенсійна система Україна є спадкоємицею солідарної радянської. Це означає, що українці не самі відкладають на власну пенсію, а виплачують її нинішнім пенсіонерам. Проблема в тому, що в Україні вже 11,3 мільйона пенсіонерів, а з часом їх ставатиме все більше, а тих, хто платить їм пенсію – менше.  

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Перепис населення показує, що в Україні найбільша вікова група – це працездатне населення у віці 25-54 року, їх близько 45%. Тоді як дітей та молоді раннього працездатного віку тільки 25%. 

Платити пенсії державі вже складно, а демографія краще не стає. Мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1 769 гривень. Якщо співвідношення працездатних і пенсіонерів ще зміниться, то наслідки для майбутніх пенсіонерів будуть сумні. Через 30 років на 10 працюючих українців припадає 23 пенсіонера.

Рішенням може стати пенсійна реформа, яка, імовірно, буде запущена в 2023 році. Вона передбачає три рівня, зараз ми знаходимося на першому. 

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Наступним перехідним рівнем стане накопичувальна система пенсійного страхування. Частина внесків українців будуть відкладатися на особисті пенсійні рахунки, а частина все також будуть сплачуватися в загальний Пенсійний фонд. Третій рівень передбачає добровільні внески. Українці можуть вносити бажані суми в недержавні пенсійні фонди.

Також суттєвою проблемою є тіньова економіка. Багато українців працюють без оформлення і стаж їм не нараховується. 

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.