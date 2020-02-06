Затягивание с пенсионной реформой может привести к тому, что в ближайшее время платить пенсии будет нечем, пишет "Знай"

В Украине усугубляются демографические проблемы - нация стареет, детей рождается все меньше, а пенсионеров становится больше. Такая "плохая" демография создает долгосрочные финансовые угрозы для людей среднего возраста. Ведь платить пенсии им будет некому, пишет издание.

Пенсионная система Украина является наследницей солидарной советской. Это значит, что украинцы выплачивают пенсию нынешним пенсионерам, а им будут платить молодые поколения. Проблема в том, что в Украине уже 11,3 миллиона пенсионеров, а со временем их будет становиться все больше, а тех, кто платит им пенсию – меньше.

Недавняя перепись населения показывает, что в Украине самая большая возрастная группа – это трудоспособное население в возрасте 25-54 года, их около 45%. Тогда как детей и молодежи раннего трудоспособного возраста только 25%.

Платить пенсии государству уже сложно, а демография лучше не становится. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1 769 гривен. Если соотношение трудоспособных и пенсионеров еще изменится, то последствия для будущих пенсионеров будут печальны. Через 30 лет на 10 работающих украинцев будет приходиться 23 пенсионера.

Решением может стать пенсионная реформа, которая, предположительно, будет запущена в 2023 году. Она предусматривает три уровня, сейчас мы находимся на первом.

Следующим уровнем станет внедрение накопительной система пенсионного страхования. Часть взносов граждан будут откладываться из их зарплат, а также за счет работадателей, на личные пенсионные счета, а часть все также будут идти в общий Пенсионный фонд. Третий уровень подразумевает добровольные взносы. Украинцы могут вносить любые доступные в негосударственные пенсионные фонды, которые уже работает в стране несколько десятков.

Также существенной проблемой является теневая экономика. Многие украинцы работают без оформления и стаж им не начисляется.



Напомним, что выплаты всем пенсионерам в 2020 году повышать будут в три этапа, вследствие индексации и повышения минималки.

Первое повышение будет проведено уже в марте в результате автоматической индексации. В последней учтут уровень средней зарплаты и перемены средней зарплаты по Украине за прошлый год (в 2020 году - показатель 9476 грн 84 копейки).

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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