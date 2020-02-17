З'явилися подробиці запуску накопичувальної пенсійної системи в Україні

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, скоро українці зможуть отримувати відразу по дві пенсії. Суму нової виплати кожен має право сформувати "під себе".

За умови, що Рада ухвалить відповідний законопроект, у накопиченнях будуть брати участь як сам працівник до досягнення пенсійного віку, так і роботодавець - на паритетних засадах.

Тобто, у разі затвердження роботодавець буде платити 2% від розміру зарплати працівників, а ті - внески у розмірі 1% від доходу.

За бажанням працівника, розмір внесків можна збільшити. Роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми заробітної плати працівника.

При бажанні працівник може домовитися з роботодавцем і до 15% в індивідуальному порядку. Автори законопроекту запевняють, що накопичення громадян підлягають обліку на їхньому індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку і можуть бути успадковані.

Кошти, які працівник накопичить, будуть надходити на спеціальний рахунок в ПФУ як єдиний соціальний внесок, а в спеціально створене Пенсійне казначейство, з якого потім буде виплачуватися "друга" пенсія при досягненні спеціального віку.

Варто також відзначити, що українці можуть отримати "друге" пенсію за прискореною процедурою. Однак тоді потрібно буде відкласти отримання пенсії за солідарною системою. За кожен рік відкладеної основної пенсії додаткова буде збільшуватися на 6%.

Одноразова виплата передбачена тільки за умови, якщо працівнику на спеціальному рахунку вдалося накопичити суму до 12 прожиткових "мінімалок".

Раніше ми розповідали, що незабаром Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження накопичувальної системи.

При розробці документа виникали суперечки щодо того, будуть внески на другу пенсію примусовими і яку частину від зарплати вони складуть. Але в кінцевому рахунку, як експерт Олександр Панченко, був знайдений компроміс.

"Одна сторона пропонувала зробити такі внески є добровільними, інша - зробити такі платежі є обов'язковими і великими. Тому ми знайшли компроміс, який полягає в тому, щоб до цього процесу було залучено дві сторони: як працівник, так і роботодавець", - пояснив він.

За його словами, у документі закладено обов'язковий мінімум в 1% відрахувань, які робить сам працівник. Роботодавець, в свою чергу, буде зобов'язаний виплачувати мінімум 2%.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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