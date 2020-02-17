Появились подробности запуска накопительной пенсионной системы в Украине

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, скоро украинцы смогут получать сразу по две пенсии. Сумму новой выплаты каждый будет вправе сформировать "под себя".

При условии, что Рада утвердит соответствующий законопроект, в накоплениях будут участвовать как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель - на паритетных началах.

То есть, в случае утверждения работодатель будет платить 2% от размера зарплаты работников, а те - взносы в размере 1% от дохода.

По желанию работника, размер взносов можно увеличить. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

При желании работник может договориться с работодателем и до 15% в индивидуальном порядке. Авторы законопроекта уверяют, что накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.

Средства, которые сотрудник накопит, будут поступать на специальный счет не в ПФУ как единый социальный взнос, а в специально созданное Пенсионное казначейство, с которого потом будет выплачиваться "вторая" пенсия при достижении специального возраста.

Стоит также отметить, что украинцы могут получить "вторую" пенсию по ускоренной процедуре. Однако тогда нужно будет отложить получение пенсии по солидарной системе. За каждый год отложенной основной пенсии дополнительная будет увеличиваться на 6%.

Единовременная выплата предусмотрена только при условии, если работнику на специальном счету удалось накопить сумму до 12 прожиточных "минималок".

Ранее мы рассказывали, что скоро Верховная Рада рассмотрит законопроект о введении накопительной системы.

При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

По его словам, в документ заложен обязательный минимум в 1% отчислений, которые делает сам работник. Работодатель, в свою очередь, будет обязан выплачивать минимум 2%.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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