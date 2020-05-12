Зараз ціна електроенергії для промисловості в Україні нижче, ніж в 2018-2019 роках.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець, спростовуючи інформацію металургійної компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо високих тарифів на електроенергію в Україні у порівнянні з іншими країнами, пише Обозреватель.

"В мене два дні тому була зустріч з представниками компанії. Я задала їм питання: "скажіть, будь ласка, ви опублікували недостовірну інформацію, що у ваших підприємств в інших країнах в 2-3 рази менша ціна на електричну енергію. Звідки у вас ця інформація?", - сказала Буславець в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповіла міністр, після детального аналізу з представниками компанії Міністерство енергетики змогло довести факт низьких тарифів за останні два роки.

"Ми попрацювали над цифрами, вони ("АрселорМіттал Кривий Ріг" - ред.) погодилися, що ціна на електричну енергію, яку вони отримають сьогодні, найменша з попередніми роками. Тобто, (в порівнянні) з 2019-м, 2018-м", - підкреслила вона.

Разом з тим Буславець додала, що такі низькі тарифи були досягнуті не ринковими методами, а адміністративним втручанням в діяльність ринку електроенергії та демпінговим імпортом з Росії.

"Адміністративними втручанням, заведеним імпортом була просаджена ціна в умовах профіциту електроенергії від нашої генерації, яку нікому було купляти", - роз’яснила міністр.

За її словами, це призвело до вимивання коштів з енергетичної галузі, створення боргів та настання кризової ситуації в енергетиці країни.

Як повідомлялося, 7 травня компанія АрселорМіттал опублікувала заяву, що її металургійні заводи в Європі платять за електроенергію у 2-3 рази менше, ніж підприємство компанії в Україні. У "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають, що ціна на електроенергію в країні завищена та не відображає світовий тренд зниження цін на сировину та енергоресурси. Імпорт електроенергії з Росії розпочвася з 1 жовтня 2019 року через ініціативу голови комітету ВР з енергетики та ЖКГ Андрія Геруса.