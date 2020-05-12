Сейчас цена электроэнергии для промышленности в Украине ниже, чем в 2018-2019 годах

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславець, опровергая информацию металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" относительно высоких тарифов на электроэнергию в Украине по сравнению с другими странами, передает Обозреватель.

"У меня два дня назад была встреча с представителями компании. Я задала им вопрос: "скажите, пожалуйста, вы опубликовали недостоверную информацию, что на ваших предприятиях в других странах в 2-3 раза ниже цена на электрическую энергию. Откуда у вас эта информация?" - сказала Буславець в эфире телеканала "Украина 24".

Как рассказала министр, после детального анализа с представителями компании Министерство энергетики смогло доказать факт низких тарифов за последние два года.

"Мы поработали над цифрами, они ("АрселорМиттал Кривой Рог", - ред.) Согласились, что цена на электрическую энергию, которую они получат сегодня, наименьшая за предыдущие годы. То есть, (в сравнении) с 2019-м, 2018-м", - подчеркнула она.

Вместе с тем Буславець добавила, что такие низкие тарифы были достигнуты не рыночными методами, а административным вмешательством в деятельность рынка электроэнергии и демпинговым импортом из России.

"Административным вмешательством, заведенным импортом были просажены цені в условиях профицита электроэнергии от нашей генерации, которую некому было покупать", - разъяснила министр.

По ее словам, это привело к вымыванию средств из энергетической отрасли, созданию долгов и наступлению кризисной ситуации в энергетике страны.

Как сообщалось, 7 мая компания АрселорМиттал опубликовала заявление, что ее металлургические заводы в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем предприятие компании в Украине. В "АрселорМиттал Кривой Рог" считают, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. Импорт электроэнергии из России начался с 1 октября 2019 года через инициативу председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.