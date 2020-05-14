Волонтер і блогер Наталія Юсупова поскаржилася, що ПриватБанк почав блокувати грошові перекази на її карту

Активістка впевнена, що так її вирішили покарати за критику влади. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Приват банк закрив всі мої рахунки і карти, гроші з моїх карт банк перевів на Монобанк. Тепер багато людей пишуть мені, що вони зі своїх карт приват банку, не можуть перевести на мою карту Моно, приват банк пише їм, що транзакції скасовані в цілях безпеки і протидії шахрайства. Мова йде про суми 100, 200 грн, не більше 5 тис.", — написала вона.

Юсупова заявила, що за час карантину вона сплатила понад 700 костюмів, антисептиків, шоломів, бахіл для медиків і військових.

Крім того активістка додала, що в квітні відправила понад 2 тонн вантажу для ліквідаторів пожеж у Чорнобильській зоні і щотижня купує необхідне для госпіталів військовослужбовців, які проходять там лікування.

Тепер же, за словами волонтера, "Приватбанк" почав блокувати переклади на її карту, які відправляють люди, щоб допомогти. Юсупова стверджує, що така ситуація виникла через те, що менеджер банку, яка вела її карти, "навмисно або за вказівкою" передала в Держслужбу фінмоніторингу якусь інформацію без документального підтвердження.

Волонтер припустила, що блокування грошових переказів може бути помстою влади за її критику.

"Так, я критикую владу, владу багато критикують. Тиск на волонтера, це гидко і підло!", — написала вона.

Нагадаємо, з 28 квітня в Україні запрацював закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Після цього з'явилося безліч заяв про те, що тепер не можна буде просто так перевести гроші з картки на картку і навіть заплатити за комуналку. Проте в Нацбанку поспішили уточнити, що можна поповнити картку готівкою через термінал або банкомат на суму понад 5000 гривень. Для цього потрібно тільки вставити в пристрій свою банківську картку.

Крім того, ідентифікація не потрібно, якщо вона проводитиметься під час оплати комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми).

Нагадаємо, рахунки українців заганяють в мінус, ПриватБанк зробив важливу заяву: "При оплаті в магазинах..."

Як повідомляла Politeka, українцям обмежать можливість знімати готівку, важливу заяву Нацбанку: що відбувається.

Також Politeka писала, що правила оплати картою і смартфоном змінилися, важливу заяву Приватбанку: що потрібно знати.