Українська банківська система сьогодні працює гірше, ніж в 2014 році через відсутність необхідного реформування

Про це в інтерв'ю liga.net розповів міністр економіки Ігор Петрашко.

"Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду пройшло вже майже п'ять повних років - достатньо часу для відновлення. Але система ще в гіршому стані, ніж у 2014-му.

Вона не є реформованою по суті: варто згадати рівень NPL-кредитів (non-performing loans, кредити, які не обслуговуються. - ред.) у портфелях державних банків. Якщо б у нас було правильне регулювання, думаю, п'яти років цілком би вистачило для оздоровлення сектору", - розповів міністр.

Він також прокоментував ініціативу НБУ про довгостроковий рефінанс.

"Ця ідея явно не така. Від того, що НБУ видає рефінанс, стимулювання економіки не з'явиться. Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінанса, підуть на фінансування державного бюджету.

У той же час, ресурс банків заморожений через депозитні сертифікати. Тобто ресурсу недостатньо, а те що є у банків, йде не на кредитування економіки", - вважає Петрашко.

За його словами, без зростання кредитування економіки не буде.

"Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба, щоб близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система. Цього потрібно досягти. Більшість банків рапортує про те, що немає попиту на кредити, якісного позичальника немає. А як йому з'явитися, коли ставка 20%? Повинні радикально змінити правила на банківському ринку", - сказав Петрашко.

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