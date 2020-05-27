Введення квот на імпорт мінеральних добрив завдадуть шкоди торговим відносинам України з Європейським Союзом, а також зі Світовою організацією торгівлі. Про це заявив представник литовської компанії АВ «Achema», партнер юрфірми «Анструм» Микола Алексюк.

«Викликає серйозну стурбованість ймовірність введення торгових обмежень для експортерів з країн ЄС, які на сьогодні є головними економічними та ідеологічними партнерами України. Як наслідок, країни-експортери можуть звернутися до органів, що розглядають спірні питання в СОТ, а це вже загрожує Україні не лише репутаційними, а й матеріальними втратами», — заявив експерт.

Він також звернув увагу на наявність численних сутнісних та процедурних порушень під час розгляду питання квот в Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства: «За матеріалами спеціального розслідування можна констатувати процедурні порушення. Наприклад, з незрозумілих причин не надіслані усі висновки зареєстрованим учасникам розслідування, зокрема, виробникам та споживачам азотних добрив. Виникає підозра, що міністерству є що приховувати».

На думку Миколи Алексюка, запровадження квот значною мірою послабить конкуренцію на внутрішньому ринку азотних добрив, який і без того монополізований групою компаній Ostchem Дмитра Фірташа. Компанії олігарха зловживають цією монополією. Наприклад, у 2017 році Ostchem зупинив виробництво азотних мінеральних добрив у період весняно-польових робіт, чим спричинив штучний дефіцит. «Отже зростання імпорту добрив було спричинено подекуди внутрішніми чинниками та незаконними діями групи компаній Ostchem», — наголосив експерт.

Він також заперечив факт збитковості національних виробників мінеральних добрив, на підставі якого Мінекономіки й пропонує ввести обмеження на імпорт: «Матеріалами справи встановлено, що газ, необхідний для виробництва добрив, перепродавався всередині групи за завищеними цінами. Таким чином штучно знижувались показники рентабельності».

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн строком на 3 роки. Аграрії виступили проти намірів міністерства, оскільки вони спрямовані на зміцнення монополії компаній Дмитра Фірташа та спровокують збільшення цін на добрива для сільгоспвиробників.