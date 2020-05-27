Введение квот на импорт минеральных удобрений причинит вред торговым отношениям Украины с Европейским Союзом, а также со Всемирной торговой организацией. Об этом заявил представитель литовской компании АВ «Achema», партнер юрфирмы «Анструм» Николай Алексюк.

«Вызывает серьезную обеспокоенность вероятность введения торговых ограничений для экспортеров из стран ЕС, которые на сегодняшний день являются главными экономическими и идеологическими партнерами Украины. Как следствие, страны-экспортеры могут обратиться в органы, рассматривающие спорные вопросы в ВТО, а это уже чревато для Украины не только репутационными, но и материальными потерями», – заявил эксперт.

Он также обратил внимание на наличие многочисленных сущностных и процедурных нарушений при рассмотрении вопроса квот в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства: «По материалам специального расследования можно констатировать процедурные нарушения. Например, по непонятным причинам не отправлены все заключения зарегистрированным участникам расследования, в частности, производителям и потребителям азотных удобрений. Возникает подозрение, что министерству есть что скрывать».

По мнению Николая Алексюка, введение квот в значительной степени ослабит конкуренцию на внутреннем рынке азотных удобрений, который и без того монополизирован группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Компании олигарха злоупотребляют этой монополией. Например, в 2017 году Ostchem остановил производство азотных минеральных удобрений в период весенне-полевых работ, чем вызвал искусственный дефицит. «Так, рост импорта удобрений кое-где был вызван внутренними факторами и незаконными действиями группы компаний Ostchem», – подчеркнул эксперт.

Он также отрицает факт убыточности национальных производителей минеральных удобрений, на основании которого Минэкономики и предлагает ввести ограничения на импорт: «Материалами дела установлено, что газ, необходимый для производства удобрений, перепродавался внутри группы по завышенным ценам. Таким образом, искусственно снижались показатели рентабельности».

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года. Аграрии выступили против намерений министерства, поскольку они направлены на укрепление монополии компаний Дмитрия Фирташа и спровоцируют повышение цен на удобрения для сельхозпроизводителей.