Стало відомо, що буде з українською економікою по завершенню обмежувальних заходів

Як передає Politeka.net, про це йдеться у програмі, яку презентував Кабінет міністрів.

За прогнозами фахівців, до 2020 року українська економіка впаде на 4-8%, і головною причиною цього є карантин, введений на тлі пандемії китайського вірусу.

У програмі стимулювання економіки говориться, що криза швидко не закінчиться, а рівень ВВП може падати на протязі цілого року.

"Економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення віруса, і зниження ВВП може тривати протягом року. <...> За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. У свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком", – йдеться у документі.

Ризики для української економіки пов'язані також з несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, включаючи сировинні. Навіть якщо національні виробники в них не беруть участь, це може відбитися на вартості товарів, що "б'є" по Україні, яка має відкриту експортно-орієнтовану економіку.

У прогнозі від Кабміну сказано, що 2020 рік буде складним для українців: падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Найбільші втрати, як прогнозують в уряді, очікуються в сфері промисловості та оптової/роздрібної торгівлі. При цьому єдиною сферою, яка може збільшити свою економічну роль в результаті кризи, є охорона здоров'я.

Раніше ми розповідали, що українців попередили про зростання рівня безробіття. За словами голови НБУ Якова Смолія, ми досягнемо піку безробіття у ІІ кварталі цього року.

За оцінками експертів, у цей період показник безробіття в Україні досягне 11,5%, в той час як за аналогічний період 2019 року він становив 8,2%.

Голова НБУ уточнив, що в другій половині року ситуація трохи стабілізується, але показники безробіття за 2020 рік все одно будуть вище, ніж за 2019.

Нагадаємо, критична ситуація з виплатою з безробіття, грошей не вистачає.

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