Стало известно, что будет с украинской экономикой по завершению ограничительных мер

Как передает Politeka.net, об этом говорится в программе, которую презентовал Кабинет министров.

По прогнозам специалистов, в 2020 году украинская экономика упадет на 4-8%, и главной причиной тому является карантин, введенный на фоне пандемии китайского вируса.

В программе стимулирования экономики говорится, что кризис быстро не закончится, а уровень ВВП может падать на продолжении целого года.

"Экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения вируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. <...> По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", – сказано в документе.

Риски для украинской экономике связаны также с неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, включая сырьевые. Даже если национальные производители в них не участвуют, это может отразиться на стоимости товаров, что "бьет" по Украине, которая имеет открытую экспортно-ориентированную экономику.

В прогнозе от Кабмина сказано, что 2020 год будет сложным для украинцев: падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Больше всех пострадают, как прогнозируют в правительстве, в сфере промышленности и оптовой/розничной торговли. При этом единственной сферой, которая может увеличить свою экономическую роль в результате кризиса, является здравоохранение.

Ранее мы рассказывали, что украинцев предупредили о росте уровня безработицы. По словам главы НБУ Якова Смолия, мы достигнем пика безработицы во ІІ квартале этого года.

По оценкам экспертов, в этот период показатель безработицы в Украине достигнет 11,5%, в то время как за аналогичный период 2019 года он составлял 8,2%.

Глава НБУ уточнил, что во второй половине года ситуация слегка стабилизируется, но показатели безработицы за 2020 год все равно будут выше, чем за 2019.

Напомним, критическая ситуация с пособиями по безработице, денег не хватает.

Как сообщала Politeka, долги за коммуналку бьют рекорды, но проблем можно избежать: за что украинцам разрешили не платить.

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