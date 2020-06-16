Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції побудувати сміттєпереробні заводи в Україні

Як передає Politeka.net, з такою ініціативою глава держави виступив під час телефонної дзвінка прем'єр-міністру Швеції Стефану Левену.

"Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співробітництва в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Така новина викликала неоднозначну реакцію серед українців. Хоч така ідея і викликала захоплення у деяких, але були й ті, які таку ініціативу розкритикували.

"Хай хоч хто побудує, у самих руки з жо**", "Було б чудово, якби нарешті проблеми сміття на Україні зрушили з місця, а то скоро потонемо у смітті", "А у самих руки з жо**, чи як?", "А що, не можемо? Або руки не з того місця ростуть?", "Так що ж за країна така, що ми не можемо побудувати заводи у себе самі? Всі буквально західні країни лізуть нам допомагати, а ми розплачуємося.... Так потихеньку вони нас і знищать, як країну", " Може, вони нам допоможуть, а то наші багатостраждальні побудувати не можуть", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що ми раніше писали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві.

Місяць тому на місці йшли роботи з розширення дорожнього полотна і його посилення. Будівельники розширили проїжджу частину основної траси під заїзди і з'їзди з мосту.

Сюди завезли тонни піску і щебеню. Зазначимо, що ділянка майбутньої дороги від вул. Богатирській в напрямку Оболонського проспекту і проспекту Героїв Сталінграда нині повністю потопає у смітті. Кияни на цьому місці утворили велику несанкціоноване звалище.

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