Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции построить мусороперерабатывающие заводов в Украине

Как передает Politeka.net, с такой инициативой глава государства выступил во время телефонного звонка премьер-министру Швеции Стефану Левену.

"Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - говорится в сообщении.

Такая новость вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев. Хоть такая идея и вызвала восторг в некоторых, но были и те, которые такую инициативу раскритиковали.

"Пусть хоть кто построит, у самих руки из жо**", "Было бы замечательно, если бы наконец проблемы мусора на Украине сдвинулись с места, а то скоро утонем в мусоре", "А у самих руки из жопы, или как?", "А сами что, не можем? Или руки не из того места растут?", "Да что же за страна такая, мы что не можем построить заводы у себя сами? Все буквально западные страны лезут нам помогать, а расплачиваемся мы.... Так потихоньку они нас и уничтожат, как страну", " Может они нам помогут, а то наши многострадальные построить не могут", - писали пользователи сети.

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Месяц назад на месте шли работы по расширению дорожного полотна и его усиления. Строители расширили проезжую часть основной трассы под заезды и съезды с моста.

Сюда завезли тонны песка и щебня. Отметим, что участок будущей дороги от ул. Богатырской в направлении Оболонского проспекта и проспекта Героев Сталинграда ныне полностью погряз в мусоре. Киевляне на этом месте образовали большую несанкционированную свалку.

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