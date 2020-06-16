344 депутати Верховної Ради (ВР) проголосували "за" законопроєкт, який стосується змін Господарського кодексу України

Важливе рішення було прийнято під час засідання у вівторок, 16 червня, пише Politeka.net. Так, понад 300 депутатів підтримали законопроєкт №3297.

За новим законом, банкам забороняється нараховувати пеню та штрафи на прострочені кредити в період карантину та протягом 30 днів після його закінчення. З даною інформацією можна ознайомитися на сайті ВР.

Варто відзначити, що законопроєкт передбачає захист тільки підприємців. Як пояснюють можновладці, бізнес сьогодні знаходиться у скрутному становищі, тому держава вирішила підтримати зазначений законопроєкт.

Таким чином, планується допомогти підприємцям пережити цей період і максимально мінімізувати втрати.

Як проголосували депутати:

Нагадаємо, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, яким планується карати боржників.

У проєкті зазначається, що людей з боргами не випускатимуть за кордон за рішенням суду і за вимогами банку або посадових осіб.

Подібні санкції будуть застосовувати стосовно тих, хто заборгував за комунальні послуги, не виконав рішення суду про п'яне водіння, або заборгував за рішенням Феміди більше 94 тисяч гривень.

Нагадаємо також, що Державна служба зайнятості повідомила, що кількість безробітних українців з 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. осіб.

За минулий тиждень цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних проти 23,7 тис. тижнем раніше.

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