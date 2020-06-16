344 депутата Верховной Рады (ВР) проголосовали "за" законопроект, который касается изменений Хозяйственного кодекса Украины

Важное решение было принято во время заседания во вторник, 16 июня, пишет Politeka.net. Так, более 300 депутатов поддержали законопроект №3297.

По новому закону, банкам запрещается начислять неустойку, пеню и штрафы на просроченные кредиты в период карантина и в течение 30 дней после его окончания. С данной информацией можно подробнее ознакомиться на сайте ВР.

Стоит отметить, что законопроект предусматривает защиту только предпринимателей. Как объясняют власть имущие, бизнес сегодня находится в тяжелом положении, поэтому государство решило поддержать указанный законопроект.

Таким образом, планируется помочь предпринимателям пережить этот период и максимально минимизировать потери.

Как проголосовали депутаты:

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, по которому планируется наказывать должников.

В проекте отмечается, что людей с долгами не будут выпускать за границу по решению суда и по требованиям банка или должностных лиц.

Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решения суда о пьяном вождении, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.

Напомним также, что Государственная служба занятости сообщила, что количество безработных украинцев с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

За прошлую неделю этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

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