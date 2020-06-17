З'явилися подробиці чергової індексації пенсій українців

Як передає Politeka.net, про це заявила глава Мінсоцполітики.

За її словами, після індексації розмір середньої пенсій в Україні склав 3400 гривень.

"По-перше, з 1 квітня 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років, отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому розмірі 500 гривень", - цитує Лазебну прес-служба Мінсоцполітики.

За словами профільного міністра, днями Парламент затвердив закон, яким передбачається введення нової надбавки на догляд одиноким пенсіонерам у віці 80+, які потребують постійного стороннього догляду.

Згідно докумету, розмір допомоги становитиме 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та на руки вони отримають додатково близько 700 гривень.

"Важливо, що після підписання Закону президентом пенсіонерам будуть нараховуватися ці кошти з січня 2020 року, тобто з урахуванням вже минулого періоду", - озвучила нюанси Лазебна.

"По-друге, 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5 тис. гривень, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень. По-третє, для 8,4 млн пенсіонерів в травні пенсії були проіндексовані на 11%, середній розмір підвищення склав 260 гривень", - процитувала прес-служба главу відомства.

Раніше ми повідомляли, українців попередили про можливе зменшення розмірів пенсії за введення другого рівня пенсійної системи. На таку можливість вказує досвід тих країн, в яких вже вводилася така система.

Коефіцієнт заміщення – тобто відсоток, який становить пенсія по відношенню до попереднього заробітку, не збільшується. А в деяких країнах він навіть падає. Так, в Угорщині він знизився на 12,5% для людей зі страховим стажем 20 років і на 18% - зі стажем 30 років. У Польщі коефіцієнт також впав більш, ніж на 20%.

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