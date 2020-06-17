Над российским лидером Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стала новая политическая фотожаба.

В привычном для себя стиле российского президента Владимира Путина высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина в фиолетовой пижаме, лежащего под одеялом, который под несколькими слоями матрацов пытается спрятать свою "нелигитимность" накануне всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию.

Пользователи с юмором отреагировали на очередной шедевр Сергея Елкина, и провели паралелль между Владимиром Путиным и принцессой на горошине.

"Браво Елкин!", "Это шедевр!", "В российских законах нет понятия "нелегитимность", "Принцесса на нелегитимности...", "Гениально. Тему конституции можно больше не обсуждать", "Восхитительно! И точно. И вся это конструкция качается на море крови", "Путин на горошине", "Надеюсь, что Ёлкин свалит Путина в конце концов", "Баба Пыня на горошине", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Путин вышел на связь из личного бункера. Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он призвал их приходить и голосовать за поправки в Конституцию.

На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, сидящего в личном бункере в защитном костюме, который говорит следующее: "Россияне! Прохидите 1 июля на голосование!".

Пользователи мощно отреагировали на публикацию и прозвали Владимира Путина "Бункерфюрером всея Руси".

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