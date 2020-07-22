Гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25 гривень за долар

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, це піде на користь українським експортерам.

"По-перше, я вважаю, що має бути посилення курсу. Якщо курс зараз 27–28, то він не повинен ходити у 26–25. Експортери не очікують девальвації курсу. Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріях, і металургам. При курсі 28 гривень/долар закупили добрива, засоби захисту, паливо, а потім продали за 23. Хто від цього виграв?", – заявив міністр.

Більш того, чиновник упевнений, що не можна допускати посилення гривні, оскільки Україна "тільки розвивається".

"Якщо говорити про один фактор, який би можна було б змінити в минулому році і що б я змінив, то це ставлення до курсу. Не можна допускати посилення. Нічого ніхто не виграв. Посилення курсу недоцільно, оскільки у нас країна, яка тільки розвивається", - заявив він.

Відзначимо, курс валют в Україні 22 липня продовжує зростати, а гривня - знецінюватися.

Згідно з даними НБУ, в середу, 22 липня, за один долар доведеться віддати 27,66 гривні. Днем раніше долар продавали за курсом 27,6 гривні. Попри те, що зростання невелике, він стабільний.

Нагадаємо, що подорожчання долара в Україні, новий глава НБУ відзначився скандальною заявою.

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