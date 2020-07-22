Гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

"Во-первых, я считаю, что должно быть усиление курса. Если курс сейчас 27–28, то он не должен ходить в 26–25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам. При курсе 28 гривен/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а продали потом по 23. Кто от этого выиграл?", – заявил министр.

Более того, чиновник уверен, что нельзя допускать усиление гривны, так как Украина "только развивается".

"Если говорить об одном факторе, который бы можно было бы поменять в прошлом году и который бы я изменил, то это отношение к курсу. Нельзя допускать усиления. Ничего никто не выиграл. Усиление курса нецелесообразно, поскольку у нас страна, которая только развивается", - заявил он.

Отметим, курс валют в Украине 22 июля продолжает расти, а гривна - обесцениваться.

Согласно данным НБУ, в среду, 22 июля, за один доллар придется отдать 27,66 гривны. Днем раньше доллар продавался по курсу 27,6 гривны. Несмотря на то, что рост небольшой, он стабильный.

Напомним, что подорожание доллара в Украине, новый глава НБУ отличился скандальным заявлением.

Как сообщала Politeka, доллар рванет уже на этой неделе, украинцев предупредили о новом курсе валют.

Также Politeka писала, что валюты не хватает, украинцев предупредили о новых миллиардных кредитах.