Київ може розраховувати на гроші після виконання ряду вимог

Стало відомо, за яких умов Україна може отримати другий грошовий транш від ЄС

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль під час брифінгу в Брюсселі, передає РБК.

За його словами, Україні висунули жорсткі умови, після виконання яких Київ може отримати другу частину грошової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро.

Транш буде доступний для України після виконання ряду спеціальних умов:

управління державними закупівлями і корпоратизація керуючої ради;

реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;

впровадження IT-рішень;

реформа і удосконалення системи моніторингу ПДВ.

Крім цього, західні партнери очікують від України продовження реформи державної служби та поліпшення бізнес-клімату. Також Київ повинен поетапно ліквідувати існуючу Держфіскальну службу.

В рамках співпраці з ЄС Україна хоче створити комісію з питань етики судів. Брати участь в створення цієї комісії будуть міжнародні експерти.

«У судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи — це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії і створення комісії з питань етики з міжнародною участю», - пояснив Шмигаль на брифінгу.

В Євросоюзі припустили, що Україна для отримання другого траншу може виконати всі спецумови до кінця 2020 року.

Раніше ми розповідали, що Україна може незабаром отримати новий транш від ЄС.

За словами прем'єра Шмигаля, Київ розраховує на підписання меморандуму з Євросоюзом про виділення Україні 1,2 млрд євро вже в двадцятих числах липня.

Він також спробував заспокоїти суспільство і заявив, що "Україна є стабільною".

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