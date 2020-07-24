Киев может рассчитывать на деньги после выполнения ряда требований

Стало известно, при каких условиях Украина может получить второй денежный транш от ЕС

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время брифинга в Брюсселе, передает РБК.

По его словам, Украине выдвинули жесткие условия, после выполнения которых Киев может получить вторую часть денежной помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

Транш будет доступен для Украины после выполнения ряда специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС.

Помимо этого, западные партнеры ожидают от Украины продолжения реформы государственной службы и улучшения бизнес-климата. Также Киев должен поэтапно ликвидировать существующую Госфискальную службу.

В рамках сотрудничества с ЕС Украина хочет создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

«По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы — это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием», — объяснил Шмыгаль на брифинге.

В Евросоюзе предположили, что Украина для получения второго транша может выполнить все спецусловия до конца 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что Украина может скоро получить новый транш от ЕС.

По словам премьера Шмыгаля, Киев рассчитывает на подписание меморандума с Евросоюзом о выделении Украине 1,2 млрд евро уже в двадцатых числах июля.

Он также попытался успокоить общество и заявил, что "Украина является стабильной".

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