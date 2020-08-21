Як вам така заява прем'єра?

У мережі розкритикували прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за його заяву про дефіцит бюджету

Прем'єр зазначив, що розмір дефіциту становить приблизно 300 млрд грн.

"Це відносно невелика сума в порівнянні з деякими європейськими країнами, де бюджетний дефіцит, за його словами, оцінюється навіть в 10-14%", - заявив Шмигаль.

Крім того, він підкреслив, що сума в 300 млрд грн узгоджена з міжнародними партнерами і кредиторами.

"Вона абсолютно посильна для України, а уряд "чітко розуміє" джерела його покриття", - вважає прем'єр.

Така заява чиновника не залишилася без уваги громадськості. Політолог і журналіст на своїй сторінці в Facebook яскраво перефразував слова прем'єра: