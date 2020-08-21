У мережі розкритикували прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за його заяву про дефіцит бюджету

Прем'єр зазначив, що розмір дефіциту становить приблизно 300 млрд грн.

"Це відносно невелика сума в порівнянні з деякими європейськими країнами, де бюджетний дефіцит, за його словами, оцінюється навіть в 10-14%", - заявив Шмигаль.

Крім того, він підкреслив, що сума в 300 млрд грн узгоджена з міжнародними партнерами і кредиторами.

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"Вона абсолютно посильна для України, а уряд "чітко розуміє" джерела його покриття", - вважає прем'єр.

Така заява чиновника не залишилася без уваги громадськості. Політолог і журналіст на своїй сторінці в Facebook яскраво перефразував слова прем'єра:

"Капітан "Титаніка": ми не тонемо, просто ми зіткнулися з айсбергом і нас заливає водою.", - зазначив він.

Українці в коментарях висловили солідарність з журналістом і не упустили момент пожартувати над словами прем'єра: 
 
"Для кого дефіцит, а для кого можливості", "всім скинутися по 500 грн. Я правильно порахував?", " Йшов 775 день падіння зеленого "Бройлера--747" над водами Дефолтового океану"," а по-моєму, Шмигаль геніальний! У своєму роді так сформулювати!", "Суща дурниця - не вистачає пару копійок", " так, маленька текти - можна жуйкою заліпити)", - писали в мережі.

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