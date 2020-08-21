Как вам такое заявление премьера?

В сети раскритиковали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за его заявление о дефиците бюджета

Премьер отметил, что размер дефицита составляет примерно 300 млрд грн.

"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.

"Она абсолютно посильна для Украины, а правительство "четко понимает" источники его покрытия", - считает премьер.

Такое заявление чиновника не осталось без внимания общественности. Политолог и журналист на своей страничке в Facebook ярко перефразировал слова премьера: