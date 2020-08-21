В сети раскритиковали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за его заявление о дефиците бюджета

Премьер отметил, что размер дефицита составляет примерно 300 млрд грн.

"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.

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"Она абсолютно посильна для Украины, а правительство "четко понимает" источники его покрытия", - считает премьер.

Такое заявление чиновника не осталось без внимания общественности. Политолог и журналист на своей страничке в Facebook ярко перефразировал слова премьера:

"Капитан «Титаника»: Мы не тонем, просто мы столкнулись с айсбергом и нас заливает водой.", - отметил он.

Украинцы в комментариях выразили солидарность с журналистом и не упустили момент пошутить над словами премьера: 
 
"Для кого дефицит, а для кого возможности", "Всем скинуться по 500 грн. Я правильно посчитал?", " Шел 775 день падения зеленого "Бройлера--747" над водами Дефолтового океана", "А по-моему, Шмыгаль гениален! В своём роде Так сформулировать!", "Сущая ерунда - не хватает пару копеек", "Так, маленькая течь - можно жвачкой залепить)", - писали в сети.

Напомним, грядут масштабные проверки и штрафы, чьи зарплаты с 1 сентября под угрозой: "До этой даты..."

Как сообщала Politeka, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали известием о зарплатах, список счастливчиков: "От 50 до 150 тысяч гривен получат..."

 
 
 
 
 