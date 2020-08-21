В сети раскритиковали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за его заявление о дефиците бюджета
Премьер отметил, что размер дефицита составляет примерно 300 млрд грн.
"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, он подчеркнул, что сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.
Русская Кардашьян без стыда выпятила свои шары в провокационной позе: "Какой потенциал!"
Двойник Дорофеевой вогнал Потапа в ступор, родная мать не отличит: как выглядит "новая солистка Время и Стекло"
Встревоженный Кошевой из "Квартал 95" срочно предупредил украинцев, можно остаться без денег: "Берегите себя!"
Украинцев заставляют вернуть государству денежную помощь, кому ждать "писем счастья": "В результате перерасчета..."
"Она абсолютно посильна для Украины, а правительство "четко понимает" источники его покрытия", - считает премьер.
Такое заявление чиновника не осталось без внимания общественности. Политолог и журналист на своей страничке в Facebook ярко перефразировал слова премьера:
Напомним, грядут масштабные проверки и штрафы, чьи зарплаты с 1 сентября под угрозой: "До этой даты..."
Как сообщала Politeka, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты.
Также Politeka писала, что украинцев обрадовали известием о зарплатах, список счастливчиков: "От 50 до 150 тысяч гривен получат..."